La divertida anécdota de Pep Guardiola con Sergio Agüero en Manchester City

"Es uno de los grandes más humildes que he visto. Es un tío simpático, que marcó el gol más importante de la historia del Manchester City. Con ese gol, que fue la primera Premier League, empezó el club a creérselo", comenzó en referencia al tanto del Kun ante Queens Park Rangers en la última fecha de la Premier League 2012 que le dio el título a los Citizens y cortó una larga sequía de 44 años.

Y luego continuó con la anécdota: "Recuerdo el día que le comuniqué a Agüero que no íbamos a renovarle, fue muy difícil. Ese día en el entrenamiento el cabronazo mete 200 goles en partidos cortos. Tenía una cara de 'le voy a demostrar a este gitano'... ¡200 goles! Yo le decía ¡Sergio, te voy a renovar, me he equivocado! Luego metió dos goles en el último partido. Para mí fue un privilegio entrenar a Agüero. Tenía un talento único".

El Kun cerró en 2021 su exitosísimo paso por el Manchester City, que culminó con la final de la Champions League 2020-21 en la que cayó ante Chelsea. El surgido en Independiente se fue a Barcelona, sellando su vínculo con Barcelona hasta junio de 2023, con una cláusula de 100 millones de euros, pero tuvo un paso efímero ya que se retiró a fines de 2021 producto de una patología maligna agravada como secuela del Covid-19.