La era de Gago en Boca arrancó de la peor manera

Nehuén Paz, Agustín Cardozo y Sebastián Medina le dieron el triunfo al equipo orientado tácticamente por Sebastián Domínguez, que complicó cada vez que atacó a una defensa completamente desequilibrada que falló una y otra vez a lo largo del encuentro.

Boca reaccionó un poco en la primera mitad de la parte complementaria, con más ganas que orden, y generó algunas situaciones frente al arco del conjunto local, pero en el cierre volvió a atacar el Matador, volvieron a aparecer los errores defensivos y el Xeneize se fue goleado, pocos días antes del choque ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina.

Embed

Los primeros 45 minutos de la era de Fernando Gago como entrenador no pudieron ser peores. El equipo no tuvo equilibrio, defendió muy mal y no se encontró en ataque. Prácticamente no generó situaciones frente al arco del equipo de Victoria y sufrió bastante en su propio terreno, sobre todo tras el gol.

La diferencia con la que se cerró la parte inicial fue una acción tan extraña como polémica. Un centro desde la derecha encontró libres en el otro sector al uruguayo Ramón Arias y a Paz, la pelota dio en la mano del primero y le quedó acomodada al segundo que le dio mal parado, pero el envío se desvió en Marcos Rojo y se le coló por encima a Sergio Romero, sin que el árbitro anulara la acción.

Hasta ahí el partido era parejo y chato, sin llegadas, pero de ahí hasta el cierre de la etapa Boca se desmoronó. Tanto Aaron Anselmino como Marcos Rojo quedaron mal parados en cada réplica del local y los marcadores de punta no los relevaron de la mejor manera.

Por eso Blas Armoa quedó mano a mano con Chiquito Romero y el arquero salvó su valla a los 31. Y minutos más tarde el que aprovechó los errores de la defensa xeneize fue Gonzalo Maroni, pero su disparo fue rechazado por Marcos Rojo.

En el final, en una nueva contra, Armoa encontró a Rojo mal parado y anotó el segundo pero su conquista fue anulada por offside.

Boca mejoró en el complemento con algunos movimientos posicionales que le dieron más circulación de pelota aunque tampoco fue algo del otro mundo. Terminó llenando de centros el área de Tigre y en un par estuvo cerca de igualar.

A los 2 Aguirre exigió de cabeza a Felipe Zenobio y sobre los 10 fue Cavani quien peinó una pelota, la misma dio en un jugador de Tigre y se desvió provocando otra gran salvada del arquero del Matador. No hubo mucho más, algún chispazo del Changuito Zeballos solamente.

Tigre casi no atacó pero cuando lo hizo volvió a generar peligro en una defensa desarticulada. Así llegó un córner, tras un error conjunto de Romero y Blanco. Y del tiro de esquina llegó el segundo a los 39: un cabezazo de Arias dio en el palo, Armoa cabeceó el rebote y Cardozo la terminó de empujar.

Y en el final Sebastián Medina terminó de poner el último clavo en el ataud de este Boca, que peor no podría haber iniciado esta nueva etapa, justo unos días antes del partido más importante del año ante Gimnasia y Esgrima La Plata.