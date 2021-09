La Europa League jugó su primera fecha

Embed

El conjunto visitante fue el que rompió con el empate sin goles mediante un definición de Albian Ajeti a los 13 minutos. Luego el árbitro sancionó penal para el Celtic a los 27 y Josip Juranovic se encargó de cambiarlo por gol aumentando la ventaja a 2-0 para su equipo.El local no tardó en reaccionar y a los 32 acortó la distancia con un disparo de Juan Miranda (2-1). Apenas dos minutos después Betis alcanzó el empate mediante Juanmi.El show de goles no se detuvo en el complemento y a los 50 Borja Iglesias revirtió el resultado parcial colocando el 3-2 a favor de los dirigidos por Manuel Pellegrini. Sin dejar que el rival se recupere, el local no perdonó y festejó el 4-2 con el gol de Juanmi.Si bien el equipo visitante intentó cambiar el resultado final, el tanto conseguido a los 87´ por Anthony Ralston no alcanzó y todo concluyó con un 4-3 a favor del Betis.

Otro de los encuentros de la jornada fue el empate 2-2 entre Leicester City y Napoli.



El equipo inglés consiguió una apertura del marcador temprana gracias a una buena definición de Ayoze Pérez a los 9 minutos. El local mantuvo la mínima ventaja durante los primeros 45 y se fue al descanso con un resultado parcial a favor.



A los 64 el Leicester encontró nuevamente el espacio para atacar y Harvey Barnes anotó el 2-0. Inmediatamente el conjunto italiano respondió y alcanzó el descuento a los 69 mediante Victor Osimhen.



La visita comenzó a inquietar cada vez más a su rival y a los 87 apareció nuevamente Osimhen para igualar 2-2 el encuentro. Sobre el final, el local sufrió la expulsión de Wilfred Ndidi, que recibió doble amarilla.

Embed

Por otra parte, el PSV empató 2-2 frente al Real Sociedaden un partido lleno de emociones.



El primer gol de la tarde llegó a los 31 de la mano de Mario Götze, quien aprovechó el rebote para festejar el 1-0 a favor los dirigidos por Roger Schmidt.



En solo dos minutos el visitante consiguió el empate, el delantero Adnan Januzaj anotó el 1-1. En los minutos finales del primer tiempo, Alexander Isak colocó el 2-1 y llevó al Real Sociedad con ventaja al descanso.

A los 54 el local atacó una vez más e igualó el partido 2-2 gracias a Cody Gakpo.

Embed

Los resultados de la primera fecha:



Leverkusen 2-1 Ferencvarosi



Estrella Roja 2-1 Braga



Dinamo Zagreb 0-2 West Ham



Midtjylland 1-1 Ludogorets



Galatasaray 1-0 Lazio



Lokomotiv 1-1 Marsella



Betis 4-3 Celtic



Rapid Viena 0-1 KRC Genk



Brondby 0-0 Sparta Praga



Frankfurt 1-1 Fenerbahce



Leicester City 2-2 Napoli



Monaco 1-0 Sturm Graz



Olympiakos 2-1 Royal Antwerp



PSV 2-2 Real Sociedad



Rangers 0-2 Lyon