La FIFA compartió un video inédito de la atajada del Dibu Martínez a Kolo Muani

El video, publicado en la cuenta oficial de FIFA en X, destaca la trascendencia de esta acción icónica. Además, recuerda el papel clave de Martínez en la definición por penales, donde aseguró para Argentina su tercera estrella mundialista, cerrando un torneo inolvidable para la Albiceleste.

When Martinez stopped the shot and the celebrations! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/y7ijvRPn3c — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 19, 2025

“El ‘Dibu’ Martínez no solo paró el tiro de Kolo Muani, también frenó los festejos de Francia”, reza la publicación, que está acompañada por un video en el que se muestra la inolvidable atajada y a los suplentes franceses mientras salían a festejar pensando que el gol era inevitable.

"Te juro que atajé pelotas mucho mejores que esa. En esa, cerré los ojos y dije 'por favor, revéntame la cara'. Desconfiar de la defensa me permitió estar preparado. Cuando se lo come Otamendi (por Nicolás Otamendi), me puse de frente y en diagonal a él. La pelota estaba picando, por eso levanté los brazos, porque lo normal es mantenerlos abajo. Un orto...", confesó el Dibu en un video de AFA Studio.

“Siempre seré el tipo que falló un mano a mano en la final del Mundial. Así es la vida, incluso cuando termine mi carrera, la gente seguirá hablándome de ella. Obviamente, todavía estoy disgustado por este fracaso”, reveló Kolo Muani en febrero de 2024. “La gente dice ‘se la podría haber dado a Kylian (Mbappé)’. Él nunca me ha vuelto a hablar de la acción. Y en aquel momento era imposible hacerlo. El fútbol no se juega a cámara lenta, sólo el VAR podría haberlo visto”, se defendió de las críticas el ex Eintracht Frankfurt.

Para la temporada 2023/2024, el PSG pagó 95 millones de euros por su ficha con el fin de convertirlo (al igual que a otros futbolistas como Ousmane Dembelé) en el reemplazante de las figuras extranjeras como Messi o Neymar. No funcionó. En el País suma 11 goles y 7 asistencias en 54 partidos. Disputó 2.400 minutos sobre más de 4.800 disponibles en esa cantidad de juegos. Y, si bien en su selección fue importante en la última Eurocopa (Francia llegó hasta semifinales, instancia en la que cayó ante España, a la postre, el campeón), Randal continúa buscando su redención.

Un dato curioso es que Randal Kolo Muani estuvo cerca de ser compañero de Martínez en el Aston Villa durante el reciente mercado de pases, aunque la transferencia no se concretó.