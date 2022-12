La foto de Lionel Messi campeón es la más likeada de la historia

"CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……", rezó el post del astro argentino en Instagram, con un rejunte de fotos de él y el plantel levantando la Copa y festejando el triunfo. Después de 24 horas de haber hecho la publicación, la foto tuvo 52 millones de likes, y para este martes superó los 60 millones.

Así, superó ampliamente el récord de 42 millones de Me Gusta que tenía un posteo de Cristiano Ronaldo en la previa del Mundial, en el que estaba jugando ajedrez, justamente con Messi, en una campaña de la marca Louis Vuitton. Y eso que el portugués cuenta con 519 millones de seguidores, 118 millones que el argentino, que tiene 401 millones.

Además, saliendo del deporte, la foto de Leo se impuso a los 56 millones de likes que tenía una publicación de la cuenta @world_record_egg, ya que superó los 60 millones de Me gusta.

La foto del huevo fue publicada en enero de 2019, y durante la pandemia de coronavirus se hizo viral en el mundo.

La publicación de Messi

CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!

Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……

Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!

VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!!

Nos estamos viendo muy pronto…

