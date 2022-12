El Negro Enrique: "Messi contagió al equipo como Maradona"

Ahora, 36 años después, con el cariño eterno de los argentinos que no deja de sorprenderle, Héctor Enrique vio la tercera consagración en el propio estadio Lusail. El Negro, pieza clave en aquél equipo y uno de los pocos futbolistas argentinos que sabe cuánto pesa la Copa del Mundo, charló con DIARIO POPULAR tras la coronación del plantel de Lionel Scaloni y Lionel Messi en Qatar.

-¿Qué sensaciones tenés con esta consagración de la Selección Argentina?

-Orgullo, nos hicieron muy, pero muy felices a todo el pueblo argentino que necesitaba una alegría. Por suerte le se dio a Messi, a quien se le venía negando y se merecía ganarla. Fue muy lindo verlo levantarla y en andas. Igual, no le debía nada a nadie, siempre nos deleitó con su fútbol. Siento la misma alegría y emoción que en el 86, aunque no hay nada como ser jugador e ir a trabar con todo.

-¿Ves alguna similitud entre el equipo del 86 y éste que se acaba de coronar en Qatar?

-Sí, esta Argentina es parecida a la del 86, sobre todo en la mitad de la cancha. De hecho, algunos me comparan con Enzo Fernández y me llena de orgullo. Sabía que se podía dar el título, pensaba desde antes del debut con Arabia Saudita que éramos los mejores.

Messi contagió al equipo, con sus gambetas, puteadas como Maradona. Ellos, como (Mario) Kempes, son jugadores que con su sola presencia imponen respeto y te agrandan cuando lo tenés de compañero.

festejo-seleccion-argentina_862x485.webp Foto histórica: Messi levanta la Copa del Mundo.

-¿Qué es lo que más destacás de esta Selección?

-Tienen lo que nos enseñó Bilardo y Maradona a nosotros del 86: respetar y defender con el corazón la bandera y la camiseta argentina. Y estos muchachos lo hicieron y la dejaron de nuevo en lo más alto. Banqué desde el primer minuto a Scaloni: cuando lo mataban en su llegada, yo decía que le sobraba experiencia por lo que hizo como jugador. Ahora es fácil hablar bien de él, de este equipo. Hoy muchos se van a subir al carrito del triunfo... que bueno, no está mal, porque somos todos argentinos, amamos al fútbol y es motivo de orgullo.

-¿Y hubo un jugador que te sorprendió?

-Me impresionó mucho (Alexis) Mac Allister, no erra un pase. Jugó con una tranquilidad como si hubiera jugado 10 Mundiales. Increíble, lo mismo Enzo Fernández. Después, tenemos un equipazo, desde Dibu (Martínez) que es una fiera y tapó todo como (Ubaldo) Fillol y (Nery) Pumpido a Julián Álvarez, que solo le faltó atajar.

-¿Hablaste con algún campeón del mundo?

-Sí, lo felicité por WhatsApp a (Leandro) Paredes y me respondió: "Vamos amigooo, ahora me puedo sentar en tu mesa, somos poquitos lo que sabemos cuánto pesa esa Copa".

Tenemos una amistad linda, lo dirigí en la Selección Argentina Sub-15 y era el mejor del equipo; una vez le dije que tenía que correr más, me hizo caso.

messi.jpeg Lionel Messi y la copa del mundo

"Messi tuvo un Mundial impresionante. Dejó el corazón y acompañado de un recambio que era necesario, sin caerle a los que se fueron porque jugaron finales, consiguió cumplir su sueño. También, además de buenos jugadores y cuerpo técnico, se necesita de una cuotita de suerte que tuvimos esta vez. En el 90 y en el 2014 que teníamos un equipazo y merecíamos ganarla, no la tuvimos y no se dio", opina el Negro, quien cree que "el traspié con Arabia nos vino bien, quizás para poner los pies sobre la tierra".

-¿Qué consejo le darías a los campeones del mundo?

-Que disfruten de este momento maravilloso, cosa que yo nunca hice...

-¿Por qué?

-Algunos compañeros me preguntaban porqué no festejaba. 'Porque este título ya lo ganamos y ahora tengo la Copa Libertadores con River', les respondía. Festejé poco, hay que festejar al máximo. Ser campeón del mundo no es cosa de todos los días; pasaron 36 años para que la Selección lograra volver a serlo.

-¿Pensaste en Diego durante la final? Él lo hubiera estado ahí sin dudas...

-Yo no tengo dudas de que Diego estuvo, está y va a estar siempre que le toque jugar a la Selección o competir a un deportista argentino como lo hizo siempre. No hay ningún argentino más argentino que Diego Armando Maradona. Seguro le hubiera dicho a Messi que es un fenómeno.

5PFPCJQYGFE2BE7IK6L7WQEETY.webp

El cambio que quiere el Negro Enrique en Inferiores: más gambetas

"Imitamos a los europeos, ellos nos imitan a nosotros y salen más seguido campeones del mundo. Hay que jugar como nosotros sabemos, hay que gambetear más y jugar como este equipo. Basta de pases para atrás. Yo no digo que no hay que jugar para atrás, pero si se puede para adelante, hay que hacerlo para adelante", propone Enrique, quien fue parte de los cuerpos técnicos de los Seleccionados argentinos.

"Hay que promover la gambeta desde Inferiores. El que no gambetea, a su casa. Menos toques, más gambetas. No quitar la magia del fútbol argentino, la creatividad. Hay clubes que trabajan muy bien y sacan grandes jugadores, pero no todos. En algunos se pide solo tocar. 'Gambetea, arriesga, si no lo haces acá en Inferiores...', hay que decir, algo que se escucha poco", subraya.

"Basta de jugadores que sean robot. Miren a Messi, a Di María. El segundo gol en la final a Francia... Ojalá que este título nos enseñe que si no gambeteás, no salís campeón del mundo", finaliza.