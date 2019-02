El árbitro no solo dejó pasar semejante patadón en el cuello y no expulsó al delantero de Boca, sino que además, cuando el juvenil del Granate le fue a reclamar, recibió una respuesta más que insólita de parte de Loustau:

"Yo le reclamo al árbitro y me dice, que soy un pibe, que no reclame y que aproveche a jugar en la Bombonera, que es único. Y le digo: "mirá cómo me dejó el cuello..." Ya está, son cosas del fútbol y hay que seguir para adelante", comentó Belmonte.

Embed LA INSÓLITA RESPUESTA DE LOUSTAU A BELMONTE TRAS UN RECLAMO



El juvenil de #Lanús contó que, tras protestarle al árbitro por un planchazo en el cuello de Pavón, el árbitro le dijo: "Sos pibe, disfrutá de jugar en La Bombonera". pic.twitter.com/IhAZUH5tCd — TyC Sports (@TyCSports) 18 de febrero de 2019

ADEMÁS:

La barra de Boca apretó a los socios por insultar a Angelici

Una ráfaga de goles sacudió la Bombonera y Boca le ganó a Lanús

Toto Berizzo será oficializado como DT de Paraguay