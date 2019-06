Amistosos y partidos. Los encuentro preparatorios en Estados Unidos serán el sábado 29 de junio ante Chivas de Guadalajara, en el SDCCU Stadium de San Diego, California y el sábado 6 de julio con América de México en la ciudad de Seattle. De regreso a Buenos Aires, la idea es jugar en entre el 15 o 16 de julio el partido ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la ronda de 16vos. de final en Salta o Formosa y algún amistoso más antes de iniciar la ronda final de la Copa Libertadores en el predio de Ezeiza.

Objetivos. La mira urgente está puesta en los cruces de octavos ante ante Cruzeiro de la Libertadores del 24 en el Monumental y el 30 de julio en Belo Horizonte. Las otras dos competencias son la Copa Argentina (menos prioritaria, porque ya está adentro de la Libertadores 2020) y la Superliga que será un torneo anual y que volverá a ser el segundo en cuando a importancia y dedicación.

Bajas y ausencias

River no tendrá a los jugadores que están en la Copa América, Milton Casco, Matías Suárez y Franco Armani y tampoco podrá contar con Lucas Pratto y Juan Fernando Quinteros, lesionados.

El delantero Pratto padece una fisura del sacro por stress y tiene al menos para 20 días más de reposo deportivo y Juanfer está a mitad de camino en la recuperación por la rotura de ligamentos de la rodilla apenas si podrá trotar en la pretemporada. Es una incógnita lo que pasará con Camilo Mayada que seguramente viajará a EE. UU. y seguirán negociando para que firme su contrato que se vence el 30 de junio. Aunque sigue siendo probable que se vaya con el pase en su poder a jugar al San Luis de México. Tampoco viajaría Luciano Lollo que puede irse a jugar a Banfield.

Arrancan con cuidado especial. Ignacio Scocco tras un semestre donde apenas jugó 4 partidos por lesión será algo así como un refuerzo luego del alta médica que tuvo la semana pasada. Mientras que Exequiel Palacios que estaba convocado a la selección y se tuvo que bajar por un desgarro en el isquiotibial derecho podría empezar a trabajar a la par del resto una semana después que se inicien los entrenamientos más duros.

Los que viajan y los chicos. Los que sí serán parte del trabajo con normalidad son los chicos que estuvieron en el Mundial Sub 20, Cristian Ferreira, Santiago Sosa y Julián Álvarez pues al quedar eliminada en octavos la selección, los convocados de River pudieron tener una licencia y por eso se suman mañana. Los otros chico que irán son los que suelen jugar en reserva y aparecen el lateral derecho Elias López, los delanteros Lucas Beltrán y Benjamín Rolheisser y el arquero Ezequiel Centurión.

Vuelven pero no viajan. Los siete jugadores que deberían regresar de sus préstamos pero que no serán tenidos en cuenta por Gallardo son: Carlos Auzqui, Alexander Barboza, Marcelo Larrondo, Zacarías Morán Correa, Luis Olivera, Iván Rossi y Maximiliano Velazco. En todos estos casos como sus vínculos vencen el 30 de junio no tienen obligación de ir y además ya saben que serán parte de nuevas negociaciones.

Mercado de pase. Todo está en veremos y lo primero que necesita River es vender. Lo de Santiago Sosa a Everton se complicó por temas de permisos de trabajo y los otros dos jugadoras que suenan para ser vendidos son Nacho Fernández y el Tucu Palacios. Solo rumores por ahora. De eso dependerá también el tema compras pero la idea es buscar un lateral central y un volante creativo. Pero no se avanzó en nada porque antes se necesita ingreso de dólares.

La lista posible de citados. Arqueros: Lux, Bologna y Centurión. Defensores: Montiel, Gallardo, Angileri, Pinola, Martínez Quarta, Sibile, Rojas y Mayada. Volantes: Ponzio, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Ferreira, Quintero, Palacios, De la Cruz, Zuculini, Carrascal y Sosa. Delanteros: Rolheisser, Beltrán, Scocco, Alvarez y Borré.