La historia detrás de la llegada de Lucas Pusineri a Atlético Tucumán

Aunque la elección de Pusineri sorprendió a los hinchas y a un buen porcentaje no le gustó. De hecho, muchos fanáticos criticaron a la dirigencia en el tweet de presentación, pero con el tiempo el entrenador les cerró la boca y varios borraron sus comentarios, algo que delata Twitter. Sin embargo, algunos todavía se pueden ver. "Va a durar tres partidos", "no debe conocer ningún jugador del equipo", "¿ganó algo?", "¿a quién trajeron?", son algunos de ellos, seguramente influenciados por el mal momento futbolístico que pasaba el equipo, que el nuevo DT no dirigía hace dos años y solo estuvo al mando de Independiente en el fútbol argentino y, pese a que sus números no eran tan malos, se fue por la puerta de atrás. Además, había sido técnico de Cúcuta Deportivo (campeón de la B) y Deportivo Cali en Colombia.

Embed #CopaBinance



¡Bienvenido, Lucas!



Pusineri será el nuevo DT del Gigante del Norte.



Llegará en las próximas horas a la provincia para asumir en el cargo.



Debutará el domingo frente a Defensa y Justicia.#VamosDecano pic.twitter.com/sIm9PEyRfc — Atlético Tucumán (@ATOficial) April 11, 2022

Ahora, Miguel Abbondándolo, el vicepresidente del Decano que maneja el fútbol del club, estaba seguro. El primer contacto que tuvo con Pusineri fue en diciembre del 2021 cuando buscaban el reemplazo de Pablo Guiñazú. Le gustó, pero finalmente se decidió por el Vasco antes mencionado. "Nos juntamos en la oficina del abogado de la institución en Buenos Aires para tener privacidad. La charla fue muy extensa, de tres horas, viendo y repasando todo el plantel. Como con todos los técnicos. Pero al final no se dio y como en abril todavía estaba libre, con lo que habíamos hablado, la decisión fue muy rápida. Nos volvimos a juntar, tuvimos otra charla larga y listo", le contó el propio Abbondándolo a este medio.

¿Pero por qué él? "Me gustó mucho el perfil tanto de Lucas como de su cuerpo técnico. Yo soy de los que cree que no es solo el técnico y tiene que estar bien rodeado. El fútbol, como cualquier actividad, se va perfeccionando mucho, entonces hay que tener gente capacitada alrededor para intentar progresar y Lucas tiene un cuerpo técnico de primera línea". Lo diferencial entonces estuvo en su equipo de trabajo, que es el siguiente: Matías Villavicencio como ayudante de campo, los preparadores físicos Fernando Omoroso, Cristian Mustafa y Claudio Pérez. Para los arqueros Carlos Barrionuevo y para el video análisis Luis López, José Chavarría y Álvaro Nava.

"Me gustan esos técnicos relajados, que no les abruman tanto al jugador, que no es un fantasma por todos lados. Un tipo que viene a hacer su trabajo, que sabe con qué plantel va a contar, que no pide exigencias muy difíciles. El entrenador que viene a Atlético Tucumán sabe con qué presupuesto se cuenta en el club. Uno trata que el día a día entre los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores sea fácil. Y eso se traslada. Después, sí, como se dice, pega la pelota en el palo y entra o sale", continuó el dirigente, que también nos reveló la metodología del Decano para formar planteles competitivos con menos presupuesto.

imagepng.webp

Y concluyó Abbondándolo con respecto a la elección de Pusineri: "Es una persona muy detallista y profesional que no deja nada al azar y lo más importante, muy buena gente. La formación de grupos es lo más complicado, porque se convive todo los días y hay jugadores titulares y suplentes. Hay que motivarlos a todos. No tienen que ser amigos, pero sí una muy buena relación, de mucho respeto. Lograr competencias internas para potenciar la capacidad del jugador. Entonces el cuerpo técnico debe ser detallista y el de Lucas lo es. Después, el jugador te saca la ficha en 10 minutos y están identificados con él, porque saben que les dice todo de frente, siempre va a ir con la verdad y hace un trabajo impresionante en el día a día. Hay un feeling que es muy difícil de conseguir".

Ahora, el objetivo que se plantearon era ni más ni menos que sacar al club de la difícil situación que era tan profunda que empezaba a revolotear el fantasma del descenso. Y el equipo se adaptó a la idea del entrenador y lograr sacar buenos resultados rápidos. Al punto de no solo actualmente estar con más aire en la tabla de los promedios, si no en puesto de clasificación a la Sudamericana en la anual y con el sueño de todas las generaciones de hinchas del club de salir campeón en la A, hoy más posible de nunca. "Lo fuimos a buscar convencidos de que iba a ser un gran trabajo, aunque estamos gratamente sorprendidos con lo que se está logrando. Estamos todos ilusionados (aunque admite que no quiere mencionar la palabra "campeón" para mufar) pero tenemos que mantener los pies sobre la tierra. Sería la frutillita del postre", expresó el directivo. Sería el premio justo a la buena elección de la dirigencia, todo el trabajo de Pusineri, quien ya es "Pusinator" (foto) para la gente, su cuerpo técnico y jugadores.