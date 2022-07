"La ilusión de Gimnasia tiene que estar puesta en trabajar"

El guardameta, que solo recibió tres goles al cabo de las primeras siete fechas de la Liga Profesional, habló en una entrevista EXCLUSIVA con DIARIO POPULAR y aclaró que la ilusión no debe estar en pelear el torneo hasta el final o clasificar a las Copas, sino en el trabajo, "porque en este fútbol no se puede pensar mucho más allá de la fecha que sigue".

Además, recordó lo sucedido en la primera fecha ante Estudiantes cuando hinchas se burlaron de su problema con el habla, se refirió a la esperanza de jugar en River, y, al ser consultado acerca de si atajaría en la 'vereda de enfrente' al club donde nació, dijo que no le cerraría las puertas.

-¿Esta serie de resultados los invita a ilusionarse con pelear, o el objetivo máximo es clasificar a las Copas?

"Más allá de los resultados, la ilusión tiene que estar puesta en trabajar. En crecer como grupo, en poder lograr una versión que nos lleve a tener una cierta regularidad en un torneo largo. No sirve de mucho tener rachas cortas y otras no tan buenas, sino que lo que sirve es generar una regularidad".

-¿Para qué está Gimnasia en este campeonato?

"Gimnasia está para jugar la fecha que viene contra Atlético Tucumán y así cada fecha como una final. No es más que eso, es la realidad y como tiene que ser. Porque en este fútbol no se puede pensar mucho más allá de la fecha que sigue".

-¿Pueden recibir el mote de 'candidatos'?

"Yo no me guío por los resultados, porque muchas veces pueden ser malos jugando bien o buenos jugando mal. Lo único que nos va a poner más cerca de las metas que tenemos es poder generar una regularidad que nos permita ser un equipo duro en todas las fechas".

"No creo que no seamos candidatos ni que no lo seamos. Sí creo en el trabajo y en el proceso, y más en un torneo largo como este".

pop.mp4

-¿Qué significa que tanto River como Boca hayan quedado afuera de la Libertadores y puedan dedicarse de lleno al torneo local?

"Nada. No me genera ni cosas buenas ni cosas malas. Yo tengo la cabeza puesta en que tenemos que crecer nosotros. No pienso ni por River ni por Boca, más que el día que nos toque jugar contra ellos. Lo único que nos ocupa es que Gimnasia crezca como grupo".

-¿Cuánto hay de Pipo Gorosito en este presente?

"Creo que todos los que somos partes del proceso tenemos una cuota de responsabilidad. Desde el cuerpo técnico, los jugadores, la gente que trabaja todos los días en el club. Todos los que son parte del día a día".

-¿Qué equipo del fútbol local es el que más te gusta como juega?

"Para mí, hoy en día el equipo más peligroso y ofensivo es River. Sin duda. Hay equipos duros como Newell's, Gimnasia, Platense, que lo viene haciendo de buena forma, pero si vamos al equipo que por ahí tiene un juego un poco más asociado y vistoso es River".

-Hablando de River (hizo inferiores), ¿tenés la esperanza de llegar al club de Núñez?

"Mientras tenga salud y esté bien, en mi carrera puede pasar lo que sea. Si un día me toca, bienvenido sea. Y si no, no. Me llamaron en su momento, hace un tiempo atrás, pero las condiciones no estaban dadas para que vaya. Yo no le cierro las puertas a nadie y a nada".

- A la vereda de enfrente tampoco...

"A nadie. No tengo un motivo para cerrarle las puertas a nadie. Soy jugador de fútbol y el día que me llega una propuesta de quien sea, veo si me conviene desde todo punto de vista. Nada del otro mundo que no sea lo normal de esta profesión".

EL RECUERDO DEL ALBOROTO EN LA PRIMERA FECHA CONTRA ESTUDIANTES

"Yo soy muy amigo de Fernando Zuqui desde hace muchos años y después del partido me llamó para ver cómo estaba. También para mandarle las disculpas de parte de los jugadores de Estudiantes que fueron a increparme sin saber lo que pasaba, porque nadie sabía que pasó hasta que yo lo hice público".

EL PÁLPITO DEL PARTIDO ANTE ATLÉTICO TUCUMÁN

"Es un rival duro en una cancha donde la gente alienta siempre. Pero nosotros vamos a ir con nuestras armas como lo hemos hecho hasta hoy, con todas las ganas de sumar los tres puntos. Después veremos cómo se va dando todo dentro de la cancha. Muchas veces uno entra con una idea y en el partido se dan situaciones que te obligan a modificarla".