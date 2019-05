Ella, como el 10, nació en los potreros y caminó con el sueño de trascender, de Selección, de una copa del mundo. Parecen lejos esos días en las canchitas del barrio José Hernández, de Villa Celina, pegadito al Mercado Central, en donde la espigada volante matancera daba sus primeros pasos. Hoy está a punto de concretar el gran sueño: jugar el Mundial de fútbol femenino de Francia 2019.

"El Mundial es lo más importante de mi carrera. No sólo es un reto grupal sino en lo individual. Podremos ver la diferencia de jugar en Colombia o Europa", sostiene, y agrega: "Es un sueño hecho realidad, es estar en otro nivel. También lo es una olimpiada, una Champions, o jugar en otros clubes, pero un Mundial no tiene comparación".

Vanesa es jugadora del Logroño de España, también de la Selección Argentina, pero no olvida sus inicios.

ADEMÁS:

Evelyn Perez Lindo se metió en el podio internacional del taekwon do

"Miro para atrás y veo todas las malas que pasé, todo lo que debí superar para llegar. Todo eso fue fundamental en mi vida para aprender, porque toqué fondo en varios aspectos y me llevó a amar más al fútbol y así entrenarme mejor, tener mente ganadora, mejorar en lo futbolístico, en los conceptos técnicos, entender el juego, ocupar mejor los espacios; hoy no me quedo ya mirando la jugada, me enfoco más en lo que hago dentro del juego", afirmó. Ese reconocimiento al deporte que ama no se queda allí. "En mi personalidad le debo mucho al fútbol. He mejorado porque fue aprendizaje, conocí mucha gente, que me ha dado cátedra de alegría, de paz en el alma, de humildad, de paciencia", enumera.

En la previa de la Copa del Mundo, la 5 de la Selección analiza, siente y lo dice: "El Mundial será una prueba de fuego. Enfrentaremos a potencias, pero podemos bajarlos. En fútbol es once contra once y todo puede pasar. Debemos ser estratégicas, optimistas, redoblar esfuerzos, dejar mucho en la cancha, saber cuándo ir, cuándo esperar, estar súper concentradas".

Se sabe que Argentina no es potencia, aunque los objetivos siempre están trazados. "El nuestro es pasar de ronda y para ello debemos analizar partido a partido; será difícil pasar de ronda pero nada es imposible", describe Santana, y afirma: "Si lo logramos será histórico porque Argentina nunca pasó de la primera fase. SI hacemos historia arrancará otro mundial, ya que nos veremos con potencias que llevan muchos años de trabajo".

La protagonista trata de imaginar el momento del Himno Nacional, y confiesa: "Cuando lo escuche la piel y el corazón lo sentirán. No tendré palabras de nada, será un orgullo por la lucha el esfuerzo y obstáculos que todas pasamos para llegar ahí. Es que sentir a todo un país dentro del corazón es lo más bonito que le puede pasar a un deportista".