La primera decisión fuerte de Mauricio Pochettino en Chelsea

Se trata de la no continuidad de Joao Félix. El delantero portugués llegó en el mercado de pases de enero a préstamo desde Atlético de Madrid a cambio de 11 millones de euros y con una opción de compra que supera los 100 millones. Pochettino decidió que no lo tendrá en cuenta, por lo que los Blues no ejecutarán esa opción.

Así, el ex Benfica volverá al club español luego de un paso sin pena ni gloria por Chelsea: jugó 20 partidos y convirtió cuatro goles. Logró destacarse en sus primeros partidos -debutó convirtiendo- peo luego su nivel decayó, aunque la flojísima temporada del equipo no permitió que ningún jugador del plantel tenga un alto rendimiento.

Es que el equipo londinense, que gastó más de 600 millones de euros entre los dos mercados de pases con el objetivo de pelear todas las competencias, terminó décimo segundo en la Premier League, no logrando clasificar a ninguna competencia continental de la próxima temporada. Y en la UEFA Champions League quedó eliminado en octavos de final.

Mauricio Pochettino haría una limpieza en el plantel de Chelsea

Según el medio inglés Daily Mail, trece jugadores podrían abandonar el equipo una vez comenzado el mercado de pases. Ellos son: Mason Mount, Conor Gallagher, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Edouard Mendy, Ruben Loftus-Cheek, Trecho Chalobah, Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi, Kalidou Koulibaly, César Azpilicueta, N'Golo Kanté y Pierre Emerick Aubameyang.

Aunque no todos ellos fueron descartados por el DT, algunos pretenden salir. Además, el objetivo de Todd Boehly -dueño del club- es hacer una renovación, vender futbolistas que no rindieron para recuperar parte de la gran inversión hecha y volver a reinvertir en nuevas incorporaciones.

De hecho, ya se habló de nombres que interesan en Stamford Bridge, como el delantero argentino de Inter de Milán, Lautaro Martínez, su compañero y arquero en el Neriazzurri André Onana y el volante español de Barcelona, Gavi, entre otros.