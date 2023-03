La primera gran decisión de Ricardo Gareca en Vélez

Sin embargo, no se trata de aspectos futbolísticos como cambio de esquema o de nombres importantes de cara a su debut, el próximo lunes ante Platense. Tampoco de una limpieza en el plantel o alguna curiosa metodología de trabajo como las que se suelen ver en la nueva generación de entrenadores.

No, la primera orden de Gareca en el Fortín fue mandar a pintar todos los postes del predio de entrenamiento, para que sean azules, y no verdes. ¿La razón? Cábala. Si bien no se conoce con certeza el surgimiento de esta obsesión con el color secundario, sí era sabido que al DT de 65 años no le gusta para nada y lo considera mufa.

Hay quienes dicen que el origen está en la derrota de la Selección Argentina contra Camerún en el debut del Mundial de Italia 1990. Su mal paso como técnico de Palmeiras luego de dejar Vélez en 2013 también le agregaría otro condimento. Gareca es cabulero, y antes de cualquier movimiento, era imprescindible cambiar las energías y reacondicionar el terreno donde sus dirigidos enntrenarán.

Gareca paró su primer equipo

En la práctica del jueves, su tercer entrenamiento al mando de Vélez, el Tigre, que en los días previos había enfocado la práctica en un cambio de chip mental con arengas y charlas grupales y con varios futbolistas por separado, empezó a delinear una posible formación para recibir a Platense el lunes.

Los 11 que paró Gareca fueron: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela, Valentín Gómez; José Florentin, Christian Ordoñez; Julián Fernández, Abiel Osorio, Lucas Pratto y Lucas Janson.