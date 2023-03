La razón por la cual Agustín Almendra no jugará en Rayo Vallecano

El talentoso volante de 23 años, que había sido marginado del plantel por un acto de indisciplina para con Sebastián Battaglia, ex técnico de Boca, rechazó extender su vínculo con el Xeneize, por lo que desde el 30 de junio será jugador libre. En ese sentido, hace varias semanas Almendra había arreglado un precontrato con el club de LaLiga española, pero de un momento para otro, el traspaso se cayó sorpresivamente. ¿Qué pasó?

Hay dos versiones: medios españoles esgrimen que los directivos del Rayo Vallecano no estaban seguros de contratarlo debido a que hace varios meses que no juega con continuidad, por lo que su condición física y su ritmo futbolístico harían que tarde mucho en ponerse a punto Incluso, algunos suman que el oriundo de San Francisco Solano directamente no pasó la revisión médica.

La otra versión llega desde el entorno del jugador, y asegura que Los Franjirrojos le quisieron cambiar las condiciones al precontrato acordado. Lo cierto es que, salvo nuevos giros inesperados, Agustín Almendra no jugará en Rayo Vallecano. ¿Qué será de su futuro? Por el momento la única garantía es que después del 30 de junio dejará de ser futbolista de Boca.

De todos modos, Rayo no era el único club que había posado sus ojos en él. Cruzeiro de Brasil había pujado fuerte para llevárselo, y Almería, también de España, le había ofertado al Xeneize cerca de 2.5 millones de dólares por su pase. Ahora, el Toulouse francés lo tendría en carpeta. Y otro equipo que lo quiso por expreso pedido de su entrenador es el Racing de Fernando Gago.

El guiño de Almendra a Racing

El pasado lunes, la Academia visitó a Godoy Cruz por la sexta fecha de la Liga Profesional. ¿Y quién estaba mirando el partido? Sí, Agustín Almendra. El volante compartió en sus historias de Instagram una foto en su casa siguiendo el duelo entre Racing y el Tomba con la compañía del mate.