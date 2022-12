La respuesta de Van Gaal a Di María: "¿Dijo que fui su peor DT...?"

“¿Di María me llamó el peor entrenador que ha tenido? Es uno de los pocos jugadores con esta opinión. Lo siento mucho y me parece triste que haya dicho esto. Memphis también tuvo que lidiar con eso en Manchester, y ahora nos besamos en la boca”, comentó con una sonrisa al final. Mientras que Depay, figura de Países Bajos, que estaba a su lado reaccionó riéndose y agarrándose la cabeza de la sorpresa.

Embed Louis van Gaal krijgt een vraag over Angel Di Maria. Eindstand zegt Van Gaal dat hij Memphis op de mond wil zoenen. Legendarische persco. pic.twitter.com/hYZR6blOIQ — Sam van Raalte (@SamRaalte) December 8, 2022

¿Qué más había dicho Di María de su historia con él en Manchester United? "Me peleé con él, discutí muchas veces. Me quería ir a la mierda. La dirigencia sabía que mi problema era el técnico. Ganábamos 3-0, hacía un gol y una asistencia y al otro día en el entrenamiento me llamaba y me mostraba vídeos de los pases que erraba. Y así constantemente", relató en esa nota con Libero, programa de TyC Sports.

En poco tiempo Di María le respondió a Van Gaal que no lo pusiera si no lo quería y el neerlandés le hizo caso. "En un momento venía jugando bien y me limpió de un día al otro. Dije bueno, lo habrá hecho para que descanse. No entré, y desde ahí siempre al banco", relató.

HJN4OUPIEJA7TAP2YDMWVFA5MY.jpg Van Gaal con Di María.

Por otro lado, Van Gaal, en zona mixta con medios argentinos, aseguró que "este equipo es mejor que el de 2014", que la Selección de Alejandro Sabella sacó en semifinales del Mundial, que "ya pudimos frenar a Messi" en aquel duelo y que "somos candidatos" pero "Argentina es un candidato top como Francia y Brasil".