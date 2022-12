"Espero que Argentina gane el Mundial por Messi", comentó el goleador en una entrevista con 433. Zlatan y la Pulga jugaron juntos en el Barcelona de Pep Guardiola. Siempre se llevaron bien tanto dentro como fuera de la cancha. Si bien el sueco se suele expresar muy arrogante, ya sea porque es así o es un personaje que le gusta interpretar, siempre se ha rendido a los pies de Leo.

14831061425930.jpg

De hecho, ha tenido muchas frases polémicas. Desde "un Mundial sin mí no vale la pena verlo, así que no hace falta esperar que llegue", pasando por "no conozco ningún jugador de la liga francesa, pero todos ellos saben quién soy", entre otras tantas. Pero, también hace unos años atrás comentó que "yo soy el mejor jugador del mundo, porque Messi es de otro planeta".

Tras una derrota sorpresiva ante Arabia Saudita en el debut, la Selección Argentina se recuperó con triunfos a México y Polonia. Además, superó el duro duelo de octavos con Australia para volver a ilusionar al pueblo argentino. Ahora, se viene Países Bajos, una prueba en la que tendrá también el apoyo de Ibrahimovic.