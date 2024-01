La Selección Argentina no jugó bien pero ganó y es líder

Una vez más, Argentina no jugó ben, pero esta vez supo no sufrir, tener paciencia y contundencia, y quedarse con tres puntos fundamentales para, luego del empate del debut, acomodarse en el grupo. El pésimo estado del campo de juego no es un detalle menor, pero el equipo de Mascherano insinúa más de lo que hace con la pelota en los pies.

Pese a unos primeros iniciales en los que Perú buscó plantarse en campo rival y disputarle mano a mano la tenencia, el correr del tiempo fue llevando a los franjeados a adoptar una postura más defensiva y conservadora, privilegiando el orden por sobre la ambición ofensiva, y con una clara intención de fastidiar al conjunto albiceleste con faltas sistemáticas.

En ese escenario, que suele ser el que le plantean a los juveniles argentinos a sabiendas de que suelen buscar asociarse y jugar bien, y con jugadores que lejos de complementarse terminan obstruyéndose al jugar de lo mismo, Argentina casi que no encontró triangulaciones en tres cuartos de cancha y que puedan ser productivas, más allá de pases horizontales en mitad de cancha.

Con un Almada rodeado de marcadores y un Medina suelto pero sin encontrar el lugar, jugando más adelante de un eje compartido por Sforza y 'Equi' Fernández, con Solari suelto a la derecha y Thiago libre a su izquierda, fue la guapeza de Santiago Castro -viajará para cerrar su pase al Bologna italiano pero disputará todo el Preolímpico- para pelear y ganar pelotas, la picardía de Solari para intentar aprovechar cualquier mínimo espacio, y la rebeldía de un encendido Barco para ir hacia adelante a partir de su gambeta, las soluciones que encontró el equipo.

De hecho, a excepción de una pared Medina-Almada que el futbolista de Boca definió mal, la falta de asociaciones y jugadores que le den otro ritmo en la mitad de la cancha, fue lo que ni con los cambios Mascherano pudo solucionar. Así y todo, se puso en ventaja en el primer tiempo con un gol de Castro, mal anulado por un offside previo que claramente no era.

Ya en el complemento, Barco recuperó, desbordó por izquierda y con un excelso pie a pie generó un penal que Almada cambió por gol con una sutil definición. Y sobre el final, luego de un tramo de partido en el que Perú se adueño de la pelota pero sin generarle peligro a Brey, Redondo filtró para Nardoni, que desde la derecha tocó para Almada, quien asistió al recién ingresado Gondou para que defina y liquide la historia.

La Selección Argentina quedó así como el líder del Grupo B con cuatro puntos, misma cantidad que Paraguay pero con un gol más en la diferencia. En la próxima fecha, el equipo albiceleste quedará libre, por lo que recién volverá a jugar el martes, cuando enfrentará a Chile con la posibilidad de ganar y meter un pie en la segunda fase, para seguir soñando con la clasificación a los Juegos Olímpicos.