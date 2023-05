La Selección Argentina Sub 20 ya se entrena de cara al Mundial

El equipo que dirige Javier Mascherano practicó en el predio Lionel Andrés Messi. En menos de dos semanas, la Selección Argentina Sub 20 debutará contra Uzbekistán.

Bajo el sol de Ezeiza, la Selección Argentina Sub 20 se reunió este lunes en el predio Lionel Messi con Javier Mascherano a la cabeza para empezar a prepararse de cara al Mundial Sub 20, que comenzará el 20 de mayo. De los 21 futbolistas convocados, solo faltan sumarse ocho. "No siempre en el fútbol tenés una segunda oportunidad y hay que aprovecharla", aseguró Masche.