La Selección Argentina Sub-23 rescató un empate agónico en el debut

Argentina no jugó bien, pero no merecía perder. Un poco por disposición de Mascherano, quizás tomando nota de los resultados que no se le dieron en los torneos previos, otro poco por el estado del campo de juego y por el plan de juego rival, se vio a un seleccionado argentino más directo que de costumbre.

Pese a tener jugadores de buen pie y dispuestos a asociarse por abajo, la apuesta muchas veces fue saltar líneas con pelotazos directos desde los centrales a Santiago Castro, para que este la baje y a partir de allí gestar los ataques. El conjunto albiceleste tuvo tres tramos de superioridad marcada, pero no pudo aprovecharlos para quedarse con los tres puntos.

En los primeros 25 minutos se vio lo mejor colectivamente y Argentina tuvo dos ocasiones claras muy pegaditas: primero Solari conectó un centro de García pero su remate se fue alto, y luego, tras una buena triangulación por izquierda, Almada recibió dentro del área pero pateó desviado.

EL PENAL DE VALENTINI QUE LE DIO EL 1-0 A PARAGUAY



El defensor de Boca cometió esta infracción dentro del área y Gómez cambió la pena máxima por gol a los 67'.

El segundo tramo fue en los primeros 15' del complemento, donde la Selección nuevamente contó con dos ocasiones: un contraataque conducido por Solari que culminó Barco del otro lado, y un cabezazo de Valentini. Y el tercero fue sobre el final, pero ya en desventaja. Es que a los 20', el propio Valentini cometió un penal en su intento de despejar la pelota y Diego Gómez, con un fuerte remate, lo cambió por gol.

GOL DE PARAGUAY Gómez marcó el 1 a 0 desde el punto penal ante la Argentina.



Nada que reprocharle al arquero Leandro Brey, quien apareció cuando lo llamaron: un disparo de Gómez en el primer tiempo y una escapada de Pérez en el segundo, con el encuentro todavía empatado, y otras dos buenas reacciones para evitar la que la diferencia se estire en favor de los albirrojos.

#Preolímpico



Así fue la igualdad de Luciano Gondou ⚽

Y en el último tramo, fueron los cambios los que le dieron reacción al equipo de Mascherano. Baltasar Rodríguez tuvo la primera, Barco volvió a visar con otro remate desde fuera del área, esta vez al primer palo, y Luciano Gondou, en su primera intervención, le dio al palo. Sin embargo, rápidamente el futbolista de Argentinos Juniors tuvo revancha y apareció para conectar un centro a mediana altura para darle el empate final a Argentina.

Con poco mérito, pero ejecutando con orden y disciplina el plan de juego dispuesto, Paraguay logró complicar a una Selección Argentina que tiene nombres como para jugar mejor, pero que al menos pudo rescatar un empate para no arrancar con el pie izquierdo. En la segunda fecha, el equipo albiceleste enfrentará a Perú, el próximo miércoles a las 20 (hora argentina).