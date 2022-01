Lanús anunció la llegada de Jorge Almirón como nuevo DT

"En Lanús me siento cómodo, me siento bien. Es importante la ilusión de la gente pero también es un compromiso enorme. A mí me gustan los compromisos. Esperemos repetir momentos lindos y que en cada partido esté la sensación de que vamos a ganar", comentó Almirón, quien vuelve a dirigir al club al que llevó al campeonato en 2017.

El nuevo DT de Lanús también habló sobre el posible regreso de Diego Valeri, quien lleva nueve años en Portland Timbers de los Estados Unidos: "Hablé con Diego Valeri y me gustó mucho su predisposición para volver al club", dijo.



En el actual mercado de peses el Granate buscará a un mediocampista, a un defensor central y un volante central.

Hasta el momento, las charlas por Iván Marcone no alentaron mucho al club e intentarán sumarlo para el próximo campeonato.