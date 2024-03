Lanús aplastó a Defensa y Justicia en Florencio Varela

El Granate se aprovechó de un Halcón que sigue rearmándose y que peca de irregular mientras busca su mejor funcionamiento, y la mejor versión individual de sus destacados futbolistas. Ganó, gustó y goleó, algo poco frecuente en los equipos de Ricardo Zielinski, que esta vez dio cátedra.

Con un Marcelino Moreno on fire, Lanús sacó ventaja en un primer tiempo en el que fue superior pero que no podía terminar de generar peligro, principalmente por lo retrasado en campo que arrancaba el ex Coritiba. Pero en su primera intervención en ataque la mandó a guardar: tras un fallido remate propio, capturó el rebote y no perdonó.

Embed

Y en el segundo tiempo, con un Defensa mucho mejor parado gracias al ingreso de López para potenciar el mediocampo, pegó cuando la balanza se inclinaba se inclinaba hacia el local. Y en un ráfaga, liquidó la historia: a los 16', Moreno firmó su doblete, a los 18', Walter Bou convirtió el triunfo en goleada, y a los 25', nuevamente Moreno decretó el 4-0 final.

Con la victoria, Lanús suma 16 puntos y está tercero en la Zona B, mientras que Defensa y Justicia tiene 12 unidades y se ubica sexto, aunque puede terminar la jornada octavo. En la próxima fecha, el Grana recibirá a Central Córdoba el jueves, y el Halcón visitará a Belgrano de Córdoba el mismo día.