Alerta por las entraderas: hay 70 casos al día en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano

La cifra es un promedio de los hechos registrados en el primer semestre de 2025 y surge del análisis de causas iniciadas en las fiscalías de instrucción por robos sufridos en viviendas en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Se trata de episodios con ingreso de personas en viviendas, cometidos dentro de los hogares de las víctimas, con su presencia o en ausencia de los damnificados", señaló una fuente judicial.

El hecho ocurrido en Almagro sucedió el último martes cerca de las 14.30. Los delincuentes -un hombre y una mujer- actuaron con total libertad durante 45 minutos y quedaron grabados por las cámaras de seguridad del edificio. Por su accionar, se sospecha que no sería la primera entradera que realizan bajo esta modalidad.

En uno de los videos se ve cómo el hombre ingresó al edificio utilizando una simple tarjeta para franquear la cerradura. Mientras tanto, la mujer -camuflada con una gorra, anteojos oscuros y un celular en la mano- se quedó afuera tocando uno por uno los timbres de cada departamento para verificar cuál estaba vacío y darle el aviso a su pareja. "Se ve la grabación: ella tocaba el timbre de manera incansable. Se aseguró que no había nadie", contó Giuliana, dueña del departamento robado, que se cruzó con los ladrones en la puerta de entrada al salir del edificio junto a su hijo.

Cómo fue la entradera a la familia de Nahuel Molina

En el otro episodio, los suegros del futbolista campeón del mundo con el seleccionado argentino en Qatar 2022 fueron víctimas de una violenta entradera que tuvo lugar en Lanús. Al menos cuatro delincuentes ingresaron a su casa por la noche, los encañonaron delante de sus hijos y, después, se tirotearon con la policía mientras escapaban.

El robo sucedió el lunes pasado, pero las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda recién se viralizaron en las últimas horas y permitieron ver el momento en el que la familia de la modelo Bárbara Ochiuzzi, pareja del jugador de fútbol, se encontraba sentada en los sillones mientras cenaba y fue sorprendida por los ladrones.

"Me gatillaron en la cabeza, pensé que me mataban", expresó Claudio Occhiuzzi, suegro de Molina, que estaba dentro de la casa comiendo con su esposa y sus hijos menores. El hombre explicó que durante la cena sintió un ruido que provenía de afuera y, al acercarse a observar qué estaba sucediendo, un grupo de ladrones ingresó al hogar.

"Cuando llegué a la ventana entró uno todo de negro, me puso un revólver en la cabeza y después ingresaron tres más. Me pegaron, me dijeron que iban a matar a mis hijos adelante mío si no les daba plata. Yo les decía que plata no tenía, que es la verdad. Y ellos me decían que, si encontraban plata, me mataban", relató.

Claudio señaló a la prensa que los delincuentes tenían un handy y los teléfonos abiertos, con los que se comunicaban con otros cómplices que estaban en el exterior. "’Está todo despejado’, decían. Cuando ya tenían todo cargado en valijas, empezaron a decir: ‘Hay que salir’. Ahí se empezaron a alborotar y me pidieron que les abra el portón", dijo.