Lanús-Gremio, choque de punteros en la Fortaleza granate

El cotejo se desarrollará desde las 21.30 en el estadio de Lanús, con el arbitraje del chileno Piero Mazza y televisación por parte de ESPN. Por el mismo grupo y en el mismo horario jugarán La Equidad, de Colombia, ante Aragua de Venezuela.

Gremio le trae un mal recuerdo a Lanús ya que fue el adversario que le ganó la Copa Libertadores en 2017, cuando perdió la primera final 1-0 en Porto Alegre y 2-1 en el desquite como local. De aquel equipo, que dirigía Jorge Almirón, quedan José Luis Gómez, José Sand y Lautaro Acosta.

El Granate está pasando un mal momento en la Copa de la Liga Profesional. El equipo de Luis Zubeldía estuvo puntero en la Zona B, con claras chances de avanzar a los cuartos de final, pero perdió ante Newell's, Sarmiento y Vélez, y hoy se ubica quinto, con acotadas posibilidades de pasar de fase.

Lanús perdió contundencia, está lesionado Lautaro Acosta y juega muy poco. La pérdida de confianza se siente, aunque en el debut en la Sudamericana alcanzó un valioso triunfo ante Araguas en Venezuela, con un agónico tanto de José Manuel López.

Ante Gremio, el equipo bonaerense se juega mucho porque el conjunto brasileño es el rival directo en la lucha por ganar el grupo, en el que solo el primero pasa de fase, por eso los seis puntos en juego en Lanús y Porto Alegre serán decisivos para definir el clasificado a los octavos de final.

Gremio ya no tiene como entrenador a Renato Portaluppi (fue reemplazado por Tiago Nunez) tras una campaña no muy positiva en la temporada pasada cuando terminó sexto en el certamen brasileño, fue eliminado en la Libertadores 2020 en cuartos de final por Santos y perdió la final de la Copa de Brasil ante Palmeiras.

En el equipo brasileño, que ganó tres Copas Libertadores, dos Recopas Sudamericanas y una Copa Intercontinental, ganó la primera fase del certamen gaúcho y ahora jugará las semifinales del certamen ante Caixas. El partido de ida será el lunes próximo.

Gremio, que en el debut le ganó a La Equidad 2-1 como local, no contará con el argentino Walter Kannemann (ex San Lorenzo), quien se recupera de una lesión, y tampoco será titular el delantero Diego Churín (ex Independiente, Platense y Los Andes).

PROBABLES FORMACIONES

Lanús: Lautaro Morales; José Luis Gómez, Guillermo Burdisso, Alexis Pérez, y Julián Aude; Tomás Belmonte, Facundo Quignon, Facundo Pérez o Matías Esquivel; Pedro De la Vega, José Sand y Alexandro Bernabei. DT: Luis Zubeldía.

Gremio: Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan y Diogo Barbosa; Thiago Santos, Matheus Henrique, Léo Pereira, Jean Pyerre y Ferreira; Diego Souza. DT: Tiago Nunez.

Arbitro: Piero Mazza (Chile)

Cancha: Lanús

Hora: 21.30

TV: ESPN.