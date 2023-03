Lanús sumó un refuerzo antes de jugar contra River

El lateral derecho de 22 años llegó desde Racing, a préstamo hasta fin de año y con opción de compra. 'Oreja' arriba para suplir la partida de Leonel Di Plácido, quien en las últimas horas fue oficializado como incorporación de Botafogo, también cedido hasta diciembre y con cargo y opción.

Embed OFICIAL ⚠️ Juan José Cáceres se suma al Grana para la presente temporada. ¡Bienvenido, Juan!



https://t.co/DidjTNa39h pic.twitter.com/ur6pxgkmn7 — Club Lanús (@clublanus) March 2, 2023

Si lo habilitan, Cáceres será convocado para el choque contra el Millonario, y hasta podría ser titular: la única duda de Frank Darío Kudelka estaría en los laterales, y el ex académico podría entrar por Brian Aguirre, quien a su vez podría jugar por izquierda en lugar de Julián Aude.

El posible 11 de Lanús para recibir a River: Lucas Acosta; Brian Aguirre o Juan Cáceres, Cristian Lema, José Canale, Julián Aude o Brian Aguirre; Raúl Loaiza, Tomás Belmonte; Lautaro Acosta, Matías Esquivel, Pedro De la Vega; Leandro Díaz.

Frank Darío Kudelka palpitó el choque contra el Millonario

“Se habló para reforzar lo anímico. Fue una semana corta donde priorizamos descanso activo, sin el volumen de entrenamiento de otras semanas, yendo a puntos a corregir y sosteniendo las virtudes", aseguró el DT Granate (Lanús viene de perder con Racing).

Sobre el club de Núñez, afirmó: “Son lindos partidos para reinventarse, volver a la senda del triunfo, sostener la posición y reivindicar cosas buenas. Tenemos que estar preparados para cualquier situación. Estoy convencido de que por más que el rival cambie el sistema, River va a atacar porque es su historia y defenderán a campo abierto”.

Además, anticipó variantes: “Por necesidad o disposición táctica, hemos cambiado bastante durante todos los partidos y este tal vez no sea la excepción. No porque no ganamos, sino porque queremos solidificar al equipo en esta construcción que antes hice hincapié. Es posible que haya cambios y tendrán que ver en mejorar nuestra estrategia de ataque como equipo y fundamentalmente sostener durante más tiempo nuestra presión alta, se tenga o no la pelota”. Cristian Lema cumplió la fecha de suspensión y volverá a la zaga por Aguilar.