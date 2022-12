Laporta y el regreso de Messi al Barcelona: "Nos gustaría mucho que volviera, pero..."

Así lo comentó en una amplia entrevista en Barça TV en la que repasó muchos aspectos de la actualidad azulgrana. Recordó Laporta que Messi tiene contrato con el PSG y que "todos los culés" se han alegrado por el Mundial conquistado porque "se lo merecía".

Laporta, que no es otro que el dirigente que tomó la decisión de echar a Messi, sostuvo que es "el mejor jugador de todos los tiempos" y está convencido de que es culé. "Nos ha dado muchas alegrías y siempre estará vinculado al Barça. Si vuelve o no como futbolista, no lo sé. A nosotros nos encantaría, pero esto ya se verá", insistió.

En su balance de 2022, Laporta admitió que se ha tratado de un "año duro", pero que tiene la tranquilidad de que con el equipo que el Barcelona tiene se ha "recuperado la alegría del barcelonismo" y que ahora "toca luchar por los títulos".