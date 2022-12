Las bombas de Luis Enrique en Twitch con Ibai Llanos

A modo de balance sobre su ciclo en España, analizó: "Saco una lectura positiva del Mundial y de mis cuatro años en la Selección, yo no voy a valorar si es un trabajo mejor o peor pero estoy muy satisfecho de lo que hemos hecho. Hemos conseguido generar ilusión y ganas de volver a la Selección, lo hemos sentido. El hecho de darle confianza a muchos jugadores jóvenes ha recuperado a infinidad de gente joven que iba a ver a la Selección por esos jugadores".

Además, reveló que "en 2021 la Federación me ofreció renovar el contrato pero yo lo rechacé porque no tenía sentido hacerlo antes del Mundial y preferí esperar". También destacó a Pedri, volante de 20 años, y lo comparó con uno de los mejores futbolistas españoles de la historia: "No me ha sorprendido pero su Mundial fue espectacular, es Harry Potter. Es un jugador diferente, como se perfila, como controla el balón, me recuerda a Andrés Iniesta".

"Me gustaría que gane Argentina"

Por otro lado, Luis Enrique reconoció que "hubiese hecho un cambio en la convocatoria del Mundial, quitaría a uno y traería a otro", aunque no quiso decir a quién se refería. "Igualmente hubiésemos quedado eliminados, no habría cambiado el resultado, pero sí que hubo un jugador que me hubiera gustado traer y otro que no se ha comportado mal pero lo que vi no es lo que esperaba", afirmó.

Sobre las instancias finales del Mundial, el ex DT de Barcelona dio su deseo personal acerca de quién prefería que gane el torneo, y dijo: "Me gustaría que lo gane Argentina por Messi".

A su vez, el oriundo de Gijón agradeció el apoyo de los hinchas que lo bancaron, no solo a pesar de la derrota sino también por la decisión de stremear durante la Copa del Mundo. "Nunca me habían defendido tanto en redes sociales y de repente me defiende todo. Dios, a mí que soy el tipo más agrio. Es una sensación muy bonita porque he sido muy criticado siempre, y no digo que injustamente, pero me gusta mucho divertirme y pasarlo bien", aseguró.

Y bromeó: "Es increíble, cualquiera que se meta con Luis Padrique (su apodo en Twitch) va a tener en contra a la legión de seguidores".

Por último, el ahora ex seleccionador español se refirió a su futuro: "La Selección ha sido un sueño pero se acaba esta etapa. Ahora, salvo que aparezca algo muy grande, esperaré al inicio de la próxima temporada". Y sobre Luis De la Fuente, su sucesor, opinó: "Es un tío muy preparado, se merece todo lo que le pase y ojalá pueda conquistar muchos éxitos. Lleva 10 años en las Selecciones Menores, es un fenómeno, confío en el".