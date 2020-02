Las razones por las que Juanfer Quintero "no juega más tiempo" como pidió

El enganche de River heredó la 10 del Pity y había mostrado destellos de talento cuando llegó, pero ya antes de su lesión nunca pudo acompañar esa categoría con regularidad y efectividad. Las estadísticas y algunas explicaciones tácticas, justo ahora que podría ir de arranque el domingo

La zurda de Juanfer enamora. Es un flechazo, es como esa mirada de verano entre dos amantes que se sienten eternos, es como el golazo a Boca en Madrid o como otros goles angulares. Pero sin embargo ese amor de verano a veces se queda de vacaciones. Es que el colombiano se pierde, no tiene continuidad y más allá de la lesión en la rodilla antes le sucedía los mismo que le sucede ahora: no puede sostenerse en el tiempo de un mismo partido. No es casual que en 56 partidos que jugó desde que llegó solo cumplió los 90 minutos en 6 ocasiones y tiene un promedio de minutos en cancha de 40 por juego.