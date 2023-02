Tras quedar eliminado de la Copa Argentina con Excursionistas (club de la C), Sebastián Romero, entrenador de Gimnasia, describió las sensaciones del equipo.

Gimnasia sufrió una gran frustración este miércoles cuando quedó eliminado de la Copa Argentina por Excursionistas, equipo de la C, en los 32avos. Y no solo porque lo sacó un equipo de dos categorías menos, si no también por las formas. No pudo vencerlo cuando su rival tuvo un hombre menos por 40 minutos. Sebastián Romero, entrenador del Lobo, reveló las sensaciones del club tras el golpazo.