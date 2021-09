Lautaro Martínez: "Nos llevamos tres puntos muy importantes"

Analizando el desarrollo del partido comentó: "Creo que hoy hicimos un buen primer tiempo. Más allá de que ellos se quedaron con un hombre menos, cuando estaban con once habíamos hecho bien las cosas y creado situaciones. Después con el gol ya pudimos trabajarlo con más tranquilidad, con espacios y nos llevamos tres puntos muy importantes para casa".



Al ser consultado por la exigencia de tener que marcar goles siendo el 9 respondió: "Es importante para un delantero convertir, pero también es importante que la Selección Argentina gane, Eso es lo que siempre remarco. Si me toca convertir obviamente me voy completamente feliz pero lo importante es siempre el grupo".



Por último, Martínez contó como se prepara el equipo para el clásico ante Brasil del próximo domingo: "Va a ser un partido lindo e importante después de la final que nos tocó jugar. Son partidos únicos así que lo trataremos de preparar de la mejor manera, descansar y afrontarlo como hemos afrontado la final de la Copa América".