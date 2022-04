Naimid Cirelli, un periodista nacido en Liners y fanático del Fortín, se convirtió en la primera persona no binaria del país en ser socia con un carnet que refleja su identidad.

“Vélez tiene un Departamento de Género y en la página web hay artículos sobre eso. Por eso me animé a mandar un mail. Pensé: ‘Me tiro un lance’. A las tres horas me respondieron: me agradecieron por escribirles, por plantear mi inquietud y se pusieron a disposición”, contó Cirelli.

Luego, tras varios intercambios de mails y un proceso que duró unos siete meses, la institución deportiva registró a Naimid como el “primer socie no binarie de la historia de Vélez”, según publicó en sus redes sociales.

“Es mi primer reconocimiento como persona no binaria dentro de una institución y es en mi barrio”, contó, orgulloso, Cirelli.