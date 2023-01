Leandro Paredes: el ritual previo a la final y su charla con Messi

"Hay una anécdota muy buena y muy linda de la noche previa a la final. Hicimos casi siempre lo mismo: después de cenar nos juntábamos a jugar a las cartas y tipo 1 de la mañana nos íbamos a dormir. Cuando terminamos de hacer lo de siempre, con Gio Lo Celso y Rodri De Paul decidimos ir a utilería a ver si quedaba alguno de nuestros compañeros o algún utilero y estaba vacía", empezó contando el volante en TyC Sports.

Y siguió: "Nos sentamos los tres en un sillón, pusimos música, Gio prendió una vela y dijo 'pidamos un deseo', seguramente que el deseo de los tres fue el mismo y después de eso sabíamos que era imposible que perdamos esa final". Vale destacar que tanto Lo Celso como Nico González y Joaquín Correa, que se perdieron el Mundial por lesión, acompañaron al plantel en los últimos días del torneo.

Por otro lado, el ex Boca reveló qué habló con Messi en ese abrazo que se dieron cuando Gonzalo Montiel convirtió el penal decisivo: "En ese momento lo único que se me vino a la cabeza decirle fue 'sí, somos campeones del mundo', era como decir 'lo conseguimos, lo logramos'. Él nos abrazaba y nos decía 'gracias por darme esta alegría'".

"Cada vez que lo veo o hablo del tema se me pone la piel de pollo y me dan ganas de llorar de todo lo que vivimos. Lograr lo que logramos fue increíble. Fue la felicidad más grande que tuve como profesional y seguramente nada lo va a superar", añadió Paredes, quien también admitió que "la final la miro casi todas las noches".

En otra sintonía, se refirió a su salida del equipo titular luego de ser el '5' de todo el ciclo Scaloni. "Me tocó salir como a muchos de mis compañeros en todo este proceso y la verdad que todos mostraron buena cara y predisposición para que al que le tocara juega lo hiciera de la mejor manera. Hay una competencia muy sana", aseguró.

paredes.jpg

Y al respecto, también reconoció que "si no estaba el 100x100 me iba a costar jugar". "Por suerte le toco entrar a un compañero, lo hizo de la mejor manera y cuando me tocó entrar también lo hice muy bien. Estoy feliz por el resultado en general, por el resultado de mis compañeros y rendimiento de cada uno de nosotros", concluyó.

Por último, Paredes contó en qué momentos sintieron que podían ser campeones: "La primera que dijimos ahora cambia la cosa para nosotros porque teníamos otra situación por delante fue con México y después de Holanda dijimos ya está, estamos a dos pasos". Ya pasó un mes de la Copa que quedará en la memoria de todos los argentinos para toda la eternidad.