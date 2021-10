Leandro Paredes: "No se perdió y eso es lo importante"

Haciendo referencia al desempeño del equipo aseguró que "creamos muchísimas situaciones y sufrimos poco, algún que otro contrataque pero no se perdió y eso es lo importante".



"Tuvimos muchísimas situaciones, ellos cortaban mucho el partido y no nos dejaban jugar, la cancha no estaba en las mejores condiciones como para que mostremos nuestro mejor rendimiento", continuó analizando el encuentro.



Al ser consultado sobre qué faltó para poder imponerse en el campo de juego, respondió: "Que entre la pelota porque creo que hicimos un grandísimo partido ante un buen equipo".



Argentina no pudo romper con el empate sin goles en los 90 minutos de juego y el mediocampista destacó que "Igualmente lo intentamos y creo que el punto sirve para seguir sumando".