Leandro Paredes quiere volver a Boca con otro campeón del mundo

De hecho, Paredes reveló la charla que tuvo con Riquelme a mediados del año pasado cuando no tenía club definido, antes de llegar a la Roma. “Hablé con él y me dijo que sabía que me quedaba tiempo en Europa, que no me iba a mandar un mensaje para que vuelva. Él deja que yo tome mi decisión tranquilo pero me dijo que tiene cuatro años y antes que se termine su gestión tengo que ir", contó el volante.

Con una sonrisa en el rostro, el N°5 soltó una frase que generó una verdadera revolución en Brandsen 805: "Vamos a ver cómo pasan estos años y el momento llegará... Le dije que sí, que él sabía las ganas que yo tengo de volver al club”.

image.png

Así las cosas, más temprano que tarde, vestirá nuevamente la camiseta de Boca. Y podría llegar acompañado: “Yo voy a intentar traer a Dybala, después obviamente es decisión de él y no sé que querrá para su carrera pero lo voy a intentar. Lo vuelvo loco”.

Al final del año pasado, en una charla distendida en Twitch con Ibai Llanos, el referente de la Scaloneta había remarcado sobre su compañero en Roma: "Paulo (Dybala) es de Boca, imposible que juegue en ese equipo (en referencia a River)".

image.png

Daniele De Rossi, quien jugó y se retiró como jugador en Boca allá por el 2019, asumió como entrenador de Roma hace unas semanas y Paredes se refirió a la pasión del italiano con el Xeneize: "Él quedó loco con Boca. Tengo una relación espectacular con él porque lo tuve como compañero y hablamos siempre. Él me dice que él tiene que ser entrenador de Boca y llevarme".

Por último, además de rendirse a los pies de Alan Varela, fruto del Boca Predio que "está jugando muy bien" desde su llegada a Porto, Paredes volvió a destacar la gestión de Riquelme: "Ha hecho las cosas muy bien. Ha cambiado mucho a nivel club, con cosas que hicieron en el predio y en Boca que fueron importantes para seguir creciendo. Yo lo conozco y es una persona que quiere lo mejor para Boca".