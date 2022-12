Lewandowski admitió que "fue muy raro" el cruce con Messi

El delantero polaco, de actualidad en el Barcelona, fue consultado sobre el episodio y dijo: "¿Mi conversación con Messi? Tuve que defender mucho, especialmente contra Leo. Fue un pequeño duelo divertido, pero todo está bien. Argentina tiene un gran equipo y es uno de los favoritos", aseguró el artillero.

Y agregó: “Llegué a cruzarme con Messi y fue muy raro, sí. Estaba defendiendo en el centro del campo y yo sabía que tenía que ayudar al equipo".

Luego del partido, Messi también fue consultado sobre el duelo con Lewandowski y dijo: "Respeto a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha. No hay problema. Él no habla español y a mí me enseñaron que todo lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha, que todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad".

Ambos futbolistas tuvieron un cruce en 2021 durante la entrega del Balón de Oro que ganó el polaco. Messi, el ganador, había afirmado que merecía Lewandowski haberse llevado el premio, a lo que el actual delantero del Barcelona respondió: "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías".