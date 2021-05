Liga Profesional de Fútbol: así se jugará el próximo torneo

La Liga Profesional de Fútbol comenzará una semana después de la finalización de la Copa América. Se jugará bajo la modalidad de todos contra todos a una ronda.

La pelota no se detiene. La intensa agenda futbolística de la primera mitad del 2021 aún no ha tenido resoluciones y en el horizonte asoma la enorme expectativa de la Copa América que renueva las ilusiones del continente, sin embargo, la Liga Profesional de Fútbol ha resuelto no perder el tiempo y ya tiene planificada la continuidad de la competencia con la creación del nuevo campeonato que comenzaría ni bien finalice el torneo continental.