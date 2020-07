Pensando en la renovación del plantel, el entrenador se comunicó con Lucas Albertengo y otros futbolistas que no son prioritarios para su proyecto

En el ambiente futbolero hay un código que no debe romperse: todo deber ser dicho de frente. Y este contrato implícito, como ex futbolista y referente de grandes planteles, Lucas Pusineri lo sabe mejor que nadie. Por ese motivo, el entrenador de Independiente levantó el teléfono para comunicarse con los cinco jugadores que no son prioritarios en su proyecto.