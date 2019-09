Algunas de las principales declaraciones de Lionel Messi

• "Me hubiese encantado que volviera Neymar, pero negociar con el PSG no es fácil."

• "No estoy decepcionado, tenemos una plantilla espectacular que puede conseguir todo, también sin Neymar."

• "A nivel deportivo, Ney es uno de los mejores del mundo. Además, con él el club hubiera dado un salto a nivel de imagen y sponsors."

• "Barcelona es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar. Me encantaría conseguir la Champions, hace mucho tiempo no la ganamos."

• "Sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva. Puyol sería ideal como secretario técnico."

• "Antonella Roccuzzo es todo para mí, es una compañera espectacular que me ayuda en mis malos momentos."

