Lionel Messi interesado en comprar el inter de Miami

La "Pulga", cuyo vínculo con el PSG concluirá en junio del año próximo, busca adquirir un 35% de la institución estadounidense, donde juega su ex compañero de la selección argentina Gonzalo Higuaín y tiene como a uno de los propietarios al inglés David Beckham.

Fuentes cercanas a la institución confirmaron que las negociaciones "se encuentran muy avanzadas" y podría haber novedades antes de terminar la semana, al tiempo que indicaron que hay grandes posibilidades de que el rosarino vista la camiseta del Inter de Miami cuando su ciclo en el elenco parisino llegue a su fin.

"Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, pero no es por ahora", expresó Messi tiempo atrás. No obstante, su intención es permanecer la próxima temporada en el conjunto francés, del que se iría Mauricio Pochettino, para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo de Qatar, que dará inicio en noviembre.

En junio de 2023, cuando desembarcaría en la MLS, Messi tendrá 36 años, por lo que su presunto regreso al Barcelona de España correría serio riesgo en caso de confirmarse la operación, pese a que su padre, Jorge, deseó que "algún día" su hijo vuelva al equipo catalán.

El club de Estados Unidos, además, cuenta con más presencia argentina: en su estructura de trabajo aparece Sebastián Saja, como entrenador de arqueros, y el ex mediocampista Cristian "Lobo" Ledesma, que forma parte del cuerpos técnico de las divisiones juveniles.