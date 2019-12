En la gala del Balón de Oro, el mejor jugador del mundo hizo alusión al día en el que colgará los botines. La buena noticia es que tenemos magia para rato. A diferencia de otros genios, él sabe cómo adaptar su juego al paso del tiempo

No hay señales de un declive. A sus 32 años, Lionel Messi se mantiene intacto. El genio aprendió a regular sus esfuerzos para no lesionarse y conserva sus ambiciones en todas las competiciones. Pero aunque ha sabido disimular el paso del tiempo, él sabe que su retiro ya no se vislumbra en un futuro tan lejano.