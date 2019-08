Lionel Messi en su regreso al Barcelona: "vamos a pelear por todo"

"La verdad es que es difícil decir algo después de la temporada pasada, pero no me arrepiento de nada, vuelvo a repetir lo mismo que dije: confío en esta plantilla, en estos jugadores y en este cuerpo técnico y no tengo duda que todos juntos vamos por todo. Como todo sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente, estamos con ilusiones renovadas y con muchas ganas”, afirmó Messi mientras la tribuna lo ovacionaba, algo ya habitual hace mucho tiempos en el estadio del Barcelona.

lionel messi joan gamper AP

Por otro lado, se refirió a la importancia que tiene la liga española pese a la amargura que terminó significando la temporada pasada por la eliminación en las semifinales de la UEFA Champions League ante el Liverpool, otro trofeo que prometió la Pulga en esta temporada. "Creo que tenemos que dar a la Liga el valor que se merece. La octava Liga en once años. Eso para cualquier club sería algo grandioso y para este también. Quizá ahora no le damos el valor que se merece, pero después de unos años nos daremos cuenta de lo difícil que es todo”, concluyó. De esta forma, uno de los mejores jugadores del planeta le da inicio a su 16ta temporada como profesional, siempre junto al conjunto catalán.

ADEMÁS:

El Peque fue campeón en México

El Pity Martínez también enloquece a Guillermo Barros Schelotto en la MLS