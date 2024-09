Lionel Scaloni: "El penal solo lo vieron el árbitro y los cinco del VAR"

"(Daniel) Muñoz (defensor colombiano al que le cometieron la falta en el área en el minuto 53) fue el único que no protestó", sostuvo Scaloni durante la rueda de prensa después del encuentro.

Sobre la jugada reiteró que "ese penal los únicos que lo vieron fueron el árbitro y los cinco del VAR", dijo al explicar que "nosotros hicimos lo más difícil que fue empatar empezando el segundo tiempo, pero el penal nos condicionó".

Para el DT, el bicampeón de América hizo "un buen trabajo a pesar de las circunstancias, dimos la cara en todo momento e incluso en determinado pasaje pudimos ganarlo, pero el penal cambió las cosas".

Sobre la alta temperatura con la que se jugó, una circunstancia que enervó al técnico desde antes del encuentro, Scaloni dijo que eso provocó que el trámite del partido fuera muy lento e insistió que "no parece sano jugar a esa hora".

"Es evidente que no había condiciones para un buen espectáculo y eso fue lo que pasó. también me molestó que casi no se haya jugado tras el segundo gol colombiano. Pero si hablo más van a decir que no sabemos perder. Felicito a Colombia. ", dijo.