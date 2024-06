Lionel Scaloni fue suspendido y no estará en el banco ante Perú

Ante este eventual contratiempo para la Selección, los que quedarán en el puesto de Scaloni, al menos para dirigir desde el campo de juego, serán Walter Samuel, quien hoy estuvo en la conferencia de prensa previa al encuentro, y Pablo Aimar.

Ante la selección canadiense, el representativo nacional se tomó más de 20 minutos para regresar al campo de juego y volvió a pisar el césped ante el enfado del técnico de la selección canadiense, rival de Argentina en el primer partido. Frente a Chile, los jugadores tardaron apenas dos minutos más en regresar al terreno de juego pero fueron los detonantes de la sanción y una multa.

Scaloni se perderá el encuentro de este sábado 29 de junio a las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami ante Perú. El entrenador aún no confirmó desde donde verá el partido y deberá pagar una multa de 15.000 dólares por la falta al reglamento.

¿Llega Messi a cuartos de final?

Lionel Messi se sometió a estudios médicos y se descartó un posible desgarro en su aductor, ya que solo sufrió una contractura. A pesar de no poder entrenar con normalidad el jueves, se espera que esté listo para los cuartos de final de la Copa América 2024, aunque todavía hay dudas ya que lo más conveniente sería que tenga unos días más de recuperación.

“No queremos ir tan adelante y pensar que no vamos a tenerlo. Vamos a ir día a día: no estará en este partido. El equipo ha demostrado que cuando no está él, está a la altura. Sacando que empató o ganó, el equipo respondió. No estamos para nada preocupados", señaló Walter Samuel en la rueda de prensa

El equipo, dirigido por Lionel Scaloni, se prepara para enfrentar a Perú el próximo sábado 29 de junio a las 21 -hora argentina- en el estadio Hard Rock de Miami con la mira puesta en asegurar la primera posición del grupo, con la clasificación ya garantizada.

En el partido contra Chile, Messi experimentó una molestia en el aductor derecho pero logró completar los 90 minutos. Aunque no entrenó junto a sus compañeros recientemente, el capitán comenzará un régimen de recuperación diferenciado.

Los médicos estiman que necesitará unos 10 días para recuperarse entre partido y partido, por lo que llegaría justo. De todos modos, los galenos confían que esté en la próxima instancia del certamen, ya que es una lesión que viene arrastrando hace tiempo y no lo incomoda en demasía.

Marcos Acuña, otro jugador clave, también fue descartado para el próximo partido debido a una lesión muscular.

El lateral, quien ha tenido una temporada complicada por una pubalgia, quedó fuera tras jugar contra Canadá y un rato frente a Chile. Su retorno se estima para una potencial semifinal, reflejando una situación más seria que la de Messi.

De cara al partido contra Perú, Scaloni anticipó varios cambios en el equipo. Con la clasificación asegurada, un empate sería suficiente para terminar primeros en el grupo, esperando enfrentarse al segundo del Grupo B, que podría ser Ecuador o México.