"No podés estar todos los días pensando en ser campeón del mundo. No porque ganes vale todo. La vida sigue, hay que continuar, intentando mejorar. Al menos, probarlo. No me pongo a pensar todos los días en eso", aseguró Scaloni, en diálogo con El Curubito.

En la misma línea, el pujatense agregó que "el fútbol y la vida es esto, seguir continuamente mejorando". De todos modos, no por eso dejó de recordar el mes perfecto que vivió en Medio Oriente. "No cambiaría nada. Primero, por cómo terminó. Segundo, porque hicimos lo que sentíamos que había que hacer", afirmó.

Pero el seleccionador ya piensa en lo que viene, y en ese sentido, destacó que junto a su cuerpo técnico le dan "la posibilidad de jugar a los que realmente creamos que están mejor en cada convocatoria". Y en relación a la nueva camada, aseguró que "siempre hay jóvenes que van saliendo y les daremos la oportunidad si realmente creemos que la tienen que tener". "Está claro que hay que seguir y no dormirse", sentenció.

El compromiso más cercano que tiene la Selección Argentina es el amistoso con Panamá, el jueves 23 de marzo en un Más Monumental que estará colmado, tanto es así que en dos horas se agotaron las entradas. "Afuera no sé qué va a haber preparado. Pero adentro de la cancha hay que preparar un partido para jugar, pondremos lo mejor. La gente tendrá ganas de ver a sus jugadores, festejar. Es el momento para brindarle a la gente que esté cerca de los jugadores, pero hay que jugar el partido", expresó.

Por último, Scaloni se refirió a su última conquista individual, el premio The Best de la FIFA al Mejor Entrenador del 2022. "Es importante, pero lo valoro mucho más por el lado grupal. Lo hemos ganado entre todos: cuerpo técnico, jugadores", dijo Scalo.