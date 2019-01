Lisandro López: "Jugar en Boca es lo que todo jugador desea"

ADEMÁS

En cuanto al zaguero, llega a préstamo por un año, proveniente del Benfica y con opción de compra. Luego de hacerse la revisión médica de rigor, dio sus primeras palabras como futbolista boquense y dijo: “Desde que me llamaron, nunca dudé en venir a Boca. Estoy muy contento por eso. Sé que es un club grande y que siempre necesita ganar. Necesita victorias y títulos. Vengo a aportar mi granito de arena, para poder ayudar al equipo a cumplir sus objetivos. Estoy feliz de venir a este hermoso club, de volver al fútbol argentino. Significa mucho llegar a este club, es un gran desafío que tomaré con mucha responsabilidad”.

Lo negativo es su inactividad, ya que el año pasado, sólo jugó dos partidos. Hace rato que no es tenido en cuenta, pero según él, está muy bien físicamente y hasta se postuló para jugar inmediatamente, si el técnico así lo decide. El ya fue dirigido por Gustavo Alfaro, y aparte, se reencontrará con Darío Benedetto e Iván Marcone. “Me siento muy bien, estoy muy bien físicamente, estoy para jugar cuando Gustavo lo decida. Siempre suma tener a alguien conocido. Ahora hablaré con Marcone y Benedetto, que son dos ex compañeros”, resaltó.

Por último, agregó: “Es una presión linda venir acá. Jugar en Boca es lo que todo jugador desea. Quiero estar a la altura y estoy preparado para dar el 100% a este nuevo club. Hace seis años que me fui de Argentina, pero estoy para adaptarme al Mundo Boca”.

Plata para tirar al techo

En este mercado de pases xeneize, Boca ya se aseguró a Marcone, Marcos Díaz, Jorman Campuzano, López, Kevin Mac Allister y Junior Alonso. Sin embargo, pretende más, y ayer demostró tener dinero para soñar con un peso pesado. Fueron 15.000.000 los que puso sobre la mesa para traer a Acuña, pero desde Portugal no quisieron aceptar, ya que el Zenit ofrece más. Habrá que ver si el jugador puede poner algo de presión y resignar dinero, pero parece difícil.

Otro que sonó es Rigoni, el ex Independiente, pero tampoco es fácil de traerlo por la plata que cuesta. También hay un tercer nombre importante que se está analizando y es el de Oscar Romero, el ex Racing, hoy en el Shanghai Shenhua de la Superliga de China, club donde jugó Carlos Tevez. Boca quiere un jugador que marque la diferencia, y parece que no escatimará billetes para lograrlo. Lo que sí debe hacer es apurarse, porque hoy es el último día para contratar. ¿Se vendrá un pase multimillonario para lo que es el fútbol argentino?