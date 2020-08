Lo que extrañará Barcelona: goles, asistencias y títulos de Lionel Messi

Pero eso no fue todo. El nuevo entrenador Ronald Koeman no logró seducirlo para que forme parte de su proyecto. Con mano de hierro, el neerlandés le avisó que no tendría privilegios y tampoco contaría con su gran socio: Luis Suárez, a quien ya le pidió que se busque equipo. Ante este panorama, Leo entendió que no daba para más.

Esta noticia sacude a la afición blaugranaque viene disfrutando a un jugador con unos registros impensados para el fútbol moderno desde la temporada 2004/2005. En caso de conseguir la libertad de acción, el rosarino se despedirá con récords y títulos que reescribieron y agrandaron la historia "culé". Mirá los números de la Pulga:

En cancha:

16 temporadas en el club – Debut: 16 de octubre de 2004, en un clásico ante Espanyol por La Liga (1-0) – Despedida: 15 de agosto de 2020, en la durísima derrota 8-2 ante el Bayern Munich por Champions League.

731 encuentros oficiales –solo superado por Xavi con 767): 485 por La Liga, 75 por la Copa del Rey, 143 por la UEFA Champions League, 19 por la Supercopa de España, 4 por la Supercopa UEFA y 5 por el Mundial de Clubes.

49 amistosos

Ganó 513 veces, empató 135 y perdió 83; 1815 goles a favor y 622 en contra.

59.314 minutos

76 amarillas, ninguna expulsión.

Goles y asistencias:

634 tantos en total (0,867 de promedio), una cifra que lo coloca como el máximo goleador en la historia del fútbol español. 444 en La Liga, 142 en la UEFA Champions League, 75 en la Copa del Rey, 19 en la Supercopa de España, 4 en la Supercopa UEFA, 5 en el Mundial de Clubes.

¿Cómo fueron sus tantos? 522 de zurda, 87 de derecha, 22 de cabeza, uno con el pecho, uno con la mano, uno con la cadera. 516 de jugada, 63 de penal y 45 de tiro libre.

310 asistencias. Es el máximo goleador histórico de Barcelona y del fútbol español.

Récords:

En 2012 sumó 91 goles, 79 de ellos con el Barca

2012/2013: Messi convirtió de manera consecutiva en 21 partidos, y en ese periodo alcanzó los 33 gritos.

34 títulos, una cifra que lo coloca como el argentino más ganador a nivel clubes.

6 Balones de Oro: 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2015-16, 2019-20.

6 Botines de Oro: 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19.

7 veces Pichichi de La Liga: 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20.

Títulos:

10 campeonatos en La Liga: 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19.

6 Copas del Rey: 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18.

4 UEFA Champions League: 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15.

3 Mundiales de Clubes: 2009-10, 2011-12, 2015-16.

3 Supercopas UEFA: 2009-10, 2011-12, 2015-16.

8 Supercopas de España: 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19.

