López: "Estoy bien, pero el DT no me ve a la misma altura"

Luego del partido ante Gimnasia de La Plata en Avellaneda, aclaró la razón por la cual no tiene lugar en el once titular: "Me vengo sintiendo muy bien. El entrenador me dijo lo mismo que a la prensa, que él no me ve a la misma altura de mis compañeros. Yo estuve 20 días parado, hice la pretemporada a la par del grupo, vengo entrenando muy bien", detalló Licha.

En esa misma sintonía, se esperanzó: "Espero en algún momento estar a la altura de lo que quiere el entrenador para poder tener un lugar", mientras que explicó: "Los minutos los decide el técnico. Lo que puedo decir por mí es que estoy bien. Él pensaba que yo estuve parado mucho tiempo, le expliqué que no. Igual me dijo que no estaba a la altura todavía, así que respeto su decisión".

Por otro lado, analizó que el resultado ante el Lobo. "Fue un empate feo y justo" y puntualizó que el equipo "tiene que generar un poquito más de fútbol y tener un poquito de tenencia de pelota para generar situaciones. Tenemos que tratar de crear chances para hacer goles y ganar los partidos".

Por último, añadió que "Racing está para pelear. Tenemos la obligación de pelear el torneo. Esto recién empieza. Hay plantel para pelear como este club grande lo requiere".