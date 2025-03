Los 10 temas que tocó Lionel Scaloni en conferencia de prensa

1) La baja de Messi, el capitán de la Selección

"No es para que dosifique, no vino por el tema de la lesión nada más. No estaba bien. Es una baja importante para nosotros”.

2) La sorpresiva ausencia de Lautaro Martínez

“En principio contábamos con él, llegó más tarde que el resto y nos encontramos con la noticia que estaba tocado. Hemos preparado el partido sin él y los planes que uno tenía 15 días antes son inútiles. Esperemos que se recupere porque es muy importante”.

3) La lesión de Dybala

“Hablé con él, la noticia es muy triste. Más allá del jugador, la persona para nosotros es muy importante. Ha dado el máximo y nos duele desde el lado humano. Con su mensaje ha sido claro de que le dolía no poder compartir la convocatoria. En este momento lo hubiéramos necesitado. Que se recupere”.

4) La convocatoria de Santiago Castro

“Bologna juega Champions, así que lo hemos visto. Es un chico que está en buen nivel y nosotros lo necesitamos. Ha estado también Valentín Castellano, pero ahora optamos por él. Tiene potencia física, recién ha llegado y se tendrá que adaptar”.

5) El momento de Giuliano Simeone

"Su presente es bueno, es un chico que va de menor a mayor y a cualquier entrenador le gusta. Es el fiel reflejo de su padre. Puede tener la posibilidad de jugar como en la última fecha de Eliminatoria, que lo hicimos debutar. Puede jugar tanto en la derecha como en la izquierda y como extremo. Es un chico joven que está bien y es una alegría que esté atravesando este momento”.

6) El presente de Julián Álvarez

"Contento por el presente de Julián Álvarez, le da muchas opciones al entrenador. Con relación a lo que pasó con el penal todavía está la duda de si la tocó dos veces, pero ya pasó. Para el Atlético es triste quedar afuera así, pero lo seguirá intentando. Como hombre de fútbol, creo que el tema tiene que quedar más claro. Dieron el veredicto pero no quedó tan claro”.

7) El equipo para enfrentar a Uruguay

“El equipo lo tengo en un 90% definido. Por las amarillas tengo planeado cambiar en la mitad de la cancha. Con Leo Messi hablé, lo vengo haciendo desde hace tiempo. No venía bien con su aductor, era consciente de ello, pero el equipo afrontará el partido como siempre lo han hecho”.

8) El juego con los Charrúas

“Sabemos como son los equipos de Bielsa. Nos van a atacar, variando el sistema de juego durante el partido. El quiere atacar y hacer goles, esperemos que la gente disfrute. Es un equipo de los buenos, peligroso y juegan de local. Será un lindo partido. Con las bajas que tenemos será la chance de los chicos que muestren su valor de cara a lo que viene”.

9) Por qué Benja Domínguez fue convocado en lugar de Garnacho

"Benja Domínguez es un chico que está bien, se puede sacar hombres de encima, puede jugar de extremo. Nos decidimos por él por encima de Garnacho para poder verlo y conocerlo. Con respecto a Echeverri que venía de jugar en el Sub 20 y el nivel es bueno, pero decidimos que es preferible que se quede entrenando allá en su nuevo club”.

10) Por qué no convoca jugadores del fútbol argentino a la Selección

“En el fútbol argentino no es que no haya buen nivel, cuando tengamos que convocar lo haremos. Nos gustaría ver un montón, pero tenemos a la Sub 20 que son del fútbol argentino y creo que podríamos tirar de ahí, ahí están nuestros ojos”.