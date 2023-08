Los 44 títulos de Messi para ser el más ganador de la historia

El capitán de la Selección Argentina fue el máximo goleador (10 en 7 PJ) y mejor jugador del torneo, siendo determinante en la obtención de la primera estrella para Inter Miami. Anotó goles en cada uno de los partidos de la Leagues Cup.

Messi participó de 41 finales en su trayectoria deportiva, ganó 29 (71% del total) con 35 goles marcados, 16 asistencias y un promedio de 1,24 de participaciones de gol por partido. Disputó 30 finales a partido único (22 tantos y 9 asistencias).

Leo ganó y marcó en las últimas 3 finales a partido único entre París Saint-Germain (vs. Nantes en la Supercopa de Francia 2022), Selección Argentina (vs. Francia en el Mundial FIFA Qatar 2022) e Inter Miami (vs. Nashville en la Leagues Cup 2023).

Los 44 títulos de Messi en su carrera

FC Barcelona (ESP):

10 Ligas de España -LaLiga- (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19).

8 Supercopa de España (2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2018/19).

7 Copa del Rey (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21).

4 UEFA Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15).

3 Mundial de Clubes de la FIFA (2009, 2011, 2015).

3 Supercopa de la UEFA (2009/10, 2011/12, 2015/16).

Paris Saint-Germain (FRA):

2 Ligas de Francia -Ligue 1- (2021/22, 2022/23).

1 Supercopa de Francia (2022)

Inter Miami (USA):

1 Leagues Cup (2022/3).

Selección Argentina:

1 Mundial de la FIFA (Qatar 2022)

1 CONMEBOL Copa América (Brasil 2021)

1 Mundial de la FIFA Sub-20 (Países Bajos 2005)

1 Medalla Oro Juegos Olímpicos (Beijing 2008)

1 Finalissima (2022)

El Top 10 de futbolistas con más títulos en la historia está compuesto por 3 jugadores españoles (Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Xavi Hernández), 2 brasileños (Maxwell, Dani Alves), 2 portugueses (Vítor Baía, Cristiano Ronaldo), 1 argentino (Lionel Messi), 1 galés (Ryan Giggs) y 1 escocés (Kenny Dalglish).

Lionel Messi (Argentina) 44 títulos

Dani Alves (Brasil) 43 títulos

Andrés Iniesta (España) 39 títulos

Maxwell (Brasil) 37 títulos

Gerard Piqué (España) 37 títulos

Ryan Giggs (Gales) 36 títulos

Cristiano Ronaldo (Portugal) 35 títulos

Kenny Dalglish (Escocia) 35 títulos

Vítor Baía (Portugal) 34 títulos

Xavi Hernández (España) 33 títulos