Los candidatos a mánager de Boca tras disolverse el Consejo de Fútbol

Los primeros candidatos de Román que se filtraron son personas con las que lleva una buena relación, inclusive con algunos se podría decir que mantiene una amistad. De esta manera, sigue estando ese punto como requisito para la elección del mánager como pasó con el Consejo, con nombres como Chicho Serna o Raúl Cascini.

José Pekerman encabeza la lista. Es uno de los entrenadores preferidos de Riquelme de los que tuvo en su carrera. Compartieron en las selecciones juveniles y en la Mayor en el Mundial de Alemania 2006. Sonó en varias ocasiones para ser DT de Boca y estuvo al frente de uno de los equipos en la despedida del ídolo y presidente. Actualmente, a los 75 años, se encuentra sin trabajo.

Luego, está también el nombre de Carlos Fernando "el Mono" Navarro Montoya. Ídolo del club, fue coordinador de Inferiores en el inicio de la gestión de Jorge Ameal y Riquelme durante nueve meses hasta su salida en septiembre "por cuestiones familiares".

Pese al alejamiento, mantuvo buena relación con Román y por defenderlo públicamente no siguió trabajando en ESPN. Con 400 partidos jugados y compañero de JR en los primeros pasos en Boca, podría sumarse como mánager del club, donde tendría el buen visto de los hinchas.

En tercer lugar, está el Beto Márcico. El 10 hizo campaña en las elecciones con la oposición de Riquelme, pero se acercó en los últimos tiempos, estuvo en el palco con Román y participa de un programa radial del oficialismo. Ahí mismo se postuló para algún cargo: "No me llamó nadie. Me encantaría, es un desafío enorme. Nunca le dije que no a Boca". Y en el club evalúan su nombre entre los candidatos.

Por último, Marcelo "Chelo" Delgado, miembro del Consejo de Fútbol, podría tomar el rol de mánager en soledad. Con un perfil mucho más bajo de Chicho Serna y Raúl Cascini, podría ganar más protagonismo. Estos cuatro nombres se filtraron, aunque seguramente Román tenga aún más sabiendo que es una decisión muy importante para el futuro del club.