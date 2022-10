Los desubicados tweets de Casillas y Puyol que generaron repudio

Rápidamente, el tweet recibió miles de interacciones entre Me Gusta y Comentarios. Entre ellos, una respuesta del ex compañero suyo en la Selección española, Carles Puyol. "Es el momento de contar lo nuestro, Iker", respondió el identificado con Barcelona, acompañado de un emoji de un corazón y otro de un beso.

Sin embargo, horas más tarde el tweet de Casillas fue borrado, y el ex Real Madrid publicó otro en el que pedía disculpas y afirmaba que su cuenta había sido hackeada. Acto seguido, Puyol eliminó el suyo y también salió a pedir disculpas: "Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+", posteó.

Embed Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+ — Carles Puyol (@Carles5puyol) October 9, 2022

Este intercambio, pero sobre todo la broma del ex defensor blaugrana, generó el repudio de miles de usuarios en la red del pajarito. Josh Cavallo, futbolista australiano que en 2021 se declaró homosexual e inició una campaña de concientización en el fútbol a través de un emotivo video, respondió duramente.

“Casillas y Puyol, bromear y burlarse de salir del closet en el fútbol es decepcionante. Es un viaje difícil por el que cualquier persona LGBTQ+ tiene que pasar. Ver a mis modelos a seguir y leyendas del juego burlarse de salir del clóset y mi comunidad es más que una falta de respeto”, tuiteó Cavallo.